Насмешка над нищими зарплатами? IKEA намерена сдавать россиянам мебель в аренду

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Благодаря обработке старой мебели, компания рассчитывает на длительный срок ее использования.

Согласно заявлению председателя совета директоров группы компаний Ingka в РФ Патрика Энтони, IKEA намерена сдавать россиянам мебель в аренду. Это станет доступно благодаря обработке старой мебели, которую клиенты будут приносить после пользования. Она будет проходить определённую обработку, благодаря которой повысится срок её жизни.

Намерение IKEA сдавать россиянам в аренду мебель может посчитаться как насмешка над нищими зарплатами россиян, но данный проект уже работает в тестовом режиме в странах Европы. Он предоставляет не только возможность продления жизни товара, но и более дешёвый способ обставить офис.

Эксперты считают, что данная возможность успешно реализуется среди молодёжи и тех, кто любит путешествовать. По итогам, повышается мобильность населения из-за того, что пропадёт необходимость покупать мебель для интерьера тем самым привязывая себя к месту нахождения товара.

У компании есть определённая стратегия для реализации повторного использования мебели на всём пространстве деятельности фирмы и данный проект — это лишь часть всей затеи. На данный момент конкретного плана для России пока нет, но, по заявлению Энтони, он обязательно появится.