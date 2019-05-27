Back in USSR: Правительство РФ заставит магазины выкупать пустые бутылки

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Соответствующее поручение министрам поступило от Дмитрия Медведева.

27 мая стало известно, что правительство РФ заставит магазины выкупать пустые бутылки. Министерство природы, в тесном сотрудничестве с Министерством промышленной торговли и экономразвития должны заняться проработкой данного вопроса. Результаты должны быть анонсированы в Государственную Думу до 15 июня текущего года.

Прозванную стратегию Back in USSR, то бишь некое возвращение в Советский Союз положительно приняли в руководящих органах. Подобная раздельная утилизация мусора положительно скажется на состоянии окружающей среды, что является приоритетным в данном вопросе. Однако, председатель Ассоциации производителей стеклянной тары отметил, что сбор использованных бутылок торговыми сетями обязательно должен быть платным. По его мнению, это стимулирует граждан к деятельности. Предполагаемая стоимость второсырья может составлять от пяти до семи рублей за единицу. Цена будет зависеть от качества сдаваемой бутылки.

По предварительным данным, для развития такого специфического бизнеса, как переработка стеклянной и пластиковой тары, понадобится до 10 млн рублей.