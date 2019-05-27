Компания нон грата: Huawei может потерять лидерство на российском рынке из-за санкций США

Сегодня, 11:20

Владельцам смарфонов будет ограничен доступ ко всем сервисам Google.

Huawei может потерять лидерство на российском рынке из-за санкций США. Об этом рассказали российские эксперты в области торговых отношений.

Huawei превратилась в компанию нон грата на мировых рынках из-за того, что американские власти обвинили Китай в угрозе национальной безопасности и внесли его в черный список. Один из ведущих производителей телефонов нового поколения не сможет больше покупать комплектующие у американских производителей. Huawei потеряла возможность вести любую деятельность с фирмами, если Вашингтон не соизволит дать специальную лицензию.

В итоге получается, что держатели смартфонов марки Huawei и ее суббренда Honor будут ограничены в праве и возможности обновлять операционную систему Android, как и пользоваться всеми сервисами компании Google.

Эксперты отметили, что до вмешательства Министерства торговли США в деятельность китайского бренда, компания Huawei занимала лидирующее место по продажам телефонов - 36,5% мирового рынка. Второе место занимал конкурент Samsung — 23,5%. Однако, уже в апреле текущего года ситуация изменилась: показатели корпорации Китая снизились практически на 5 пунктов и составляют 31,7%. Вероятно, из-за «торговой войны» США и Китая, в ближайшем будущем лидирующее место все же займет бренд Южной Кореи Samsung.