Новый приказ - новая пенсия: Пересчёт доплат пенсионерам вступает в силу

Сегодня, 22:02

Индексация пенсий будет проходить с 1 января - когда меняется прожиточный минимум.

Старые правила предлагали пенсиям неработающих пенсионеров ниже прожиточного минимума социальные выплаты, «подтягивающие» пенсию к размеру прожиточного минимума (ПМ). Получается, что после каждой индексации пенсия увеличивалась, а сумма социальной выплаты уменьшался. Таким образом достигался нужный объём пенсии по отношению к ПМ.

Новые правила сообщают: первоначально вычисляется соц. выплата, после – проводится индексация. В этом случае пенсия будет выше прожиточного минимума. Эта схема будет работать для всех пенсий, начиная с января.

На данный момент Минтруда проводит расчёты продолжительности жизни пенсионеров для более точных выплат накопительной части пенсии из государственных и негосударственных пенсионных фондов.