Занавес. Из-за медленного решения вопроса с «Дружбой» от российской нефти могут отказаться

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Министр экономразвития Максим Орешкин снова «опростоволосился», не увидев в грязной нефти угрозы экономике. Эксперты придерживаются другого мнения.

Из-за медленного решения вопроса с «Дружбой» от российской нефти могут отказаться. К таким выводам приходят эксперты. Департамент консалтинга «Делойта» в СНГ в лице директора Йорга Дорлера считает, российская нефть может потерять репутацию, если вовремя не приступить к решению проблемы. Нефтеперерабатывающие заводы не будут ждать, когда все урегулируется, они начнут искать альтернативу нефти из РФ.

Аналитик «Финама» Алексей Калачев напомнил, что инцидент с хлоридами в «Дружбе» - не первый повод для европейских стран отказаться от российской нефти. В 2018 году РФ ощутила на себе снижение закупок нефти Urals - там нашли серу. Таким образом, оперативное очищение нефти и выплата компенсации пострадавшим странам – приоритетная для России задача, если она не хочется терять свое прибыльное место в этой области.

Эти предостережения не берет во внимание министр экономического развития Максим Орешкин. Перспективу отказа Европы от российской нефти он не рассматривает. Орешкин в очередной раз «опростоволосился», сообщив, что грязная нефть оставит след в экономике «на уровне статистической погрешности». Год еще не окончен, но Орешкин убежден: по итогам 2019 года экономика не почувствует на себе инцидент с «Дружбой».

Вряд ли выводам министра Орешкина можно верить на 100%. Он частенько приписывает российской экономике рост, которого нет. За постоянные «фейлы» Орешкину уже может грозить увольнение с престижной и прибыльной должности. Чего только стоит его позор перед Путиным, когда министр не смог назвать потраченную на импортозамещение сумму. Орешкин и сам признает, что РФ и Беларуси предстоит много технической работы и только к 10 июня будет оценен ущерб от хлоридов в «Дружбе». Несмотря на это, Орешкин продолжает свято верить в то, что Европа будет терпеливо ждать решение вопроса. В условиях разросшейся на континенте русофобии позитив Орешкина о судьбе экономики РФ может не подтвердиться. Если же опасения экспертов подтвердятся, то, вероятно, на перспективы в политической карьере горе-министру рассчитывать не придется - «занавес» перед ней весьма близок.