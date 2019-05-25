Битва до последнего чизбургера: Националисты КНР начали войну с Трампом в ответ на санкции против Huawei

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Тысячи китайцев отозвались на призывы бойкотировать американские бренды.

Народ Китая серьёзно озабочен отношениями, которые сложились между их государством и США на фоне торговой войны. Первый серьёзные потери претерпел один из мощнейших брендов электроники Huawei. От сотрудничества с компанией отказались Google, ARM, её также исключили из SD Card Association – это случилось после внесения компании в чёрный список Министерства торговли США. Как это отразится на экономике КНР понятно: Huawei лишили важных комплектующих и миллионных заказов по всему миру. Стоит только вообразить, что полностью остановилась работа концерна «Калашников», чтобы прочувствовать боль китайского народа.

Но националисты КНР решили биться до последнего чизбургера и буквально устроили бойкот американским брендам. По последним данным, более 600 точек питания KFC и McDonald's во всей поднебесной пустуют. Так китайцы начали войну с Дональдом Трампом. Точный перечень предложений, выдвинутый радикальными сторонниками китайской самодостаточности, «гуляет» сейчас по популярному в стране мессенджеру WeChat.

К сожалению, националисты плохо понимают, с чем имеют дело. Своими действиями они уничтожают не столько американский бизнес, сколько жизнь китайским бизнесменам, которые руководят известными франшизами в КНР. Договоры между сторонами заключаются на определённый период, и каждый день простоя китайские толстосумы будут оплачивать сначала из зарплаты сотрудников, а затем и из своего кармана.

В данной войне победивших экономик не будет, считают эксперты. Американские бренды, несмотря на то, что большие производственные мощности находятся под санкциями США в Китае, заявляют, что смогут найти альтернативу. Трамп же допустил, что изменит гнев на милость, если КНР пересмотрит пошлинную политику для товаров из США.

Напомним, что конфликт возник из-за долгого молчания КНР в ответ на торговое предложение США. Чтобы выйти со Штатами на новый уровень дипломатии, Китаю требовалось критически снизить пошлину для США и, по сути, держать свою экономику по американскому ветру. Несмотря на предупреждения Трампа, что игнорирование чревато последствиями, Китай нарушил все сроки и спровоцировал антикитайские санкции.