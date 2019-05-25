Заработал больше Путина - можно все? Новгородский депутат публично осуждает законопроекты Госдумы в соцсетях

Сегодня, 13:42

Юрий Бочаров задекларировал 150 миллионов рублей дохода при работе в Гордуме Новгорода, но в соцсетях он превращается в «тролля» пакета Яровой и пенсионной реформы.

Стало известно, что депутаты Новгородской Думы задекларировали доходы за прошедший год. Так, некоторые из них не заработали ничего, а вот Юрий Бочаров, индивидуальный предприниматель, смог получить около 150 миллионов рублей, что в 17 раз больше, чем президент РФ Владимир Путин . Он заработал всего 8, 65 миллионов за 2018 год. В целом, ничего необычного, так как предприниматель имеет несколько фирм, приносящих ему доход, но занимательно нечто другое.

Дело в том, что он имеет страницу «Вконтакте» и там подписан на одну из достаточно оппозиционно настроенных к власти групп, а также активно публикует смешные посты о пакете Яровой или же критикует пенсионную реформу. Так что же, заработал больше Путина – можно все? В целом, то, что новгородский депутат публично осуждает законопроекты Госдумы в соцсетях ничего страшного нет.

Его колкие высказывания в адрес «закона о репостах» или иных непонятных законопроектов свидетельствует лишь о том, что на местах появляются люди, готовые конкурировать с Госдумой в предложениях. Кто знает, возможно, Бочкарев когда-то займет одно из мест Госдумы и сможет не допустить, чтобы «троллили» уже его.