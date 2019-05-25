Матпомощь в Петербурге была продлена до 2022 года

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Губернатор подписал продление программы, согласно которой нуждающиеся получат помощь от городских властей.

24 мая в Петербурге действующий губернатор Александр Белов подписал постановление согласно которому матпомощь была продлена до 31 декабря 2022 года. Данная помощь будет очень полезна для малообеспеченных нуждающихся граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Попасть же в список нуждающихся может не каждый, а только те, кто предусмотрен социальным кодексом Петербурга. Для попадания в список необходимо иметь хотя бы один из критериев, а именно: наличие статуса безработного; инвалидность; возраст от 65 лет и старше.

Тратить предоставленные средства необходимо только на приобретения лекарств, ремонта помещения и приспособлений для инвалидов.

Благодаря продлению матпомощи данным проектом могут воспользоваться ещё больше нуждающихся граждан.