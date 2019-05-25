Сегодня, 09:05

Теневая экономика в российских банках продолжает процветать благодаря приемникам Набиуллиной.

Удобнее всего вести «игры» с деньгами, когда в подчинении находятся «свои» люди, другим словом - приемники. Уже в четвертый раз Герман Греф избран главой Сбербанка России, хотя ранее он заявлял, что не собирается всю свою жизнь работать в банке, при этом уже 12 лет занимает высокопоставленную должность.

Конечно, проще оставить управлять денежными средствами России человека, который как рыба в воде разбирается в банковских делах и знает всю подноготную. Но не все так просто. Как известно, Греф имеет немецкие корни и активно контактирует с банками Германии и Австрии и множество раз его пытались уличить в передачи информации различных банковских акциз, но участие так и не было доказано. Многих возмутил тот факт, что уже в четвертый раз подряд, подобно Путину, банковский совет решает повторно избирать бессменного руководителя. Но кому это может быть выгодно?

Герман Греф - приемник Эльвиры Набиулинной в экономической сфере, которая является председателем центрального банка России с 2013 года, именно с того момента, когда Греф начал свою деятельность в Сбербанке на должности главы организации.

Несколько телеканалов говорили о том, что Набиуллина причастна к выводу Российских денег в США. Она плотно сотрудничает с банками Америки, которые в свою очередь ужесточают санкции против банков физических лиц, инвестирующих в Россию более 1 млн долларов. Русские деньги вкладываются в американские долларовые бумаги с подачи председателя Центрального банка России, и страна стала уже второй в мире по количеству скупаемых неликвидных бумаг США. Помощь Западу, таким образом, возросла на 21%. По некоторым данным, сотрудничество выводит в плюс капитал Набиуллиной, которая, возможно, меняла российские деньги в доллары.

Таким образом, ей приходится держать под контролем не только Центральный банк России, но и другие банки, где у руля должны стоять свои люди. Видимо, именно в ее интересах было сделать так, чтобы Греф в четвертый раз остался на управленческой должности, и приемник снова помог прикрыть тылы и продолжил помогать своей наставнице «разорять» народ.