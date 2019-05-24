Центробанк вводит биометрическую систему защиты для всех банков

Сегодня, 13:57

К июлю Центробанком будет подготовлен законопроект в результате которого будет создана Единая биометрическая система безопасности.

Центробанк вводит Единую биометрическую систему, благодаря которой создаётся не только новый уровень защиты для всех банков, но и расширяет их функционал. Новая система открывает новые возможности для взаимодействия банков, благодаря которым, создав биометрику в одном банке, можно пользоваться всем функционалом других банков, не посещая отделений. На данном этапе биометрическая система не является обязательной, авторы только пытаются показать надёжность системы безопасности данных.

Единая биометрическая система включает в себя слепок голоса и изображение лица благодаря которому клиент сможет осуществлять свою деятельность находясь не на территории банка.

Для осуществления Единой банковской системы клиенту необходимо иметь смартфон, через который он сможет записать свой голос и показать лицо для подтверждения личности.