Крупнейший коммерческий банк в стране будет куплен государством

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Группа-ВТБ покупает «Альфа-банк»: Инсайдерскую информацию об этом 24 мая опубликовало издание VladTime.

Крупнейший в России коммерческий банк вскоре перейдёт под государственное управление. ВТБ-банк возглавляет банкир Андрей Костин, а владельцем 61% акций является государство РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Владельцами «Альфа-банка» являются Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан, а крупнейшим акционером является «АБ Холдинг», которому принадлежит 99,9% акций, согласно информации на официальном сайте банка. Оставшиеся 0,11% находятся под управлением кипрской компании Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Согласно информации сайта Alfabanker.ru, 100% акций принадлежит управлению, а крупнейшим акционером выступает Фридман с пакетом 32,8%.

Так что акционеры от сделки не пострадают, чего нельзя с уверенностью заявить о вкладчиках, чью активы находятся в зоне риска.

«Альфа-банк» является крупнейшим частным банком России, с наибольшим объемом активов.

Впервые о переговорах с ВТБ заговорили в 2017 году. Причинной их остановки могла оказаться положительная рыночная динамика.

Предположительно, «Альфа-банк» может пойти на сделку, чтобы избежать процедуры банкротства — стоимость акций «Альфа-банка» снизилась до январских показателей, а стоимость акций ВТБ, напротив, выросла до прошлогодних.

Чтобы скрыть информацию о возможных финансовых потерях, а также не допустить серьезного падения акций, «Альфа-банк» может «тихо» перейти под государственное управление, однако о переменах судить рано.

Можно лишь предположить, что акционеры, оставшиеся верными «красному гиганту», начнут.

Стоит отметить, что после совершения сделки, крупнейшим коммерческим банком России останется «Тинькофф».