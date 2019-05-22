Предупрежден - вооружен: Россия массово скупает золото, готовясь к американским санкциям

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Вероятно, правительство видит в драгоценном металле возможность показать, что в стране готовы к любым неприятностям.

Представители британского популярного издания The Daily Express провели исследование, в ходе которого им удалось установить, что Россия существенно увеличила собственные золотые запасы. В виду этого, только в первом квартале текущего года эти значения достигли рекордных показателей. Однако, по мнению главы отдела исследований при брокерской компании Bullion Vault Адриана Эша, подобная динамика является для всего мира «плохим знаком».

Обосновывает он это тем, что Россия тем самым пытается защититься от вероятного кризиса, который может настигнуть всю мировую экономику. Также увеличение золота в хранилищах может свидетельствовать о желании показать свою власть всему миру. В общем списке золотовалютных государств Россия остается на пятом месте, но такими темпами ситуация может резко измениться.

Проблема с массовой скупкой золота, вероятно, обстоит совсем в другом, чего в упор не видят международные эксперты. Россия уже давно объявляла курс на уменьшение зависимости от доллара, а потому увеличение золотых резервов в данном случае выглядит, как прекрасный план. Помимо этого, не стоит забывать о том, что украинский президент Зеленский буквально накануне призывал американцев к усилению антироссийских санкций. Его клич может сработать, а потому увеличение золотых запасов может сработать на предотвращение разного рода экономических потрясений, вызванных санкциями. Как говорится, предупрежден, значит вооружен, а российское правительство в этом случае действует даже на опережение.