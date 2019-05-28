Эксперт назвал причину резкого подорожания овощей

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Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников рассказал корремпондентам RG о причинах роста цен на овощи в России.

Красильников считает, что на подорожание овощей могла повлиять засуха в Европе, которая наблюдалась в 2018 году. В результате страны, которые экспортируют картофель, большую массу товара направила в Европу, при этом в Россию поставки уменьшились. Возможно, по мнению эксперта, именно этот фактор отразился на подорожании картофеля и других овощей.

Также стоит отметить, что в 2019 году стоимость овощей открытого грунта растут стремительнее. Так цены повысились на морковь, картофель, белокочанную капусту и лук. По данным Росстата, с начала года картофель подорожал на 22 процента, морковь - на 43,5 процента, лук - на 71,5 процента, а капуста - более чем в два раза.