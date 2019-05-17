Продолжают прогибаться: Беларусь отказалась поставлять украинцам грязную нефть

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Эксперты не перестают ожидать, что целью Лукашенко является максимально наладить дружбу с новоизбранным президентом Зеленским.

Согласно опубликованному пресс-релизу «Белнефтехима», компания решила приостановить поставки нефти на Украину.

Как оказалось, причина состоит в том, что киевская сторона не обладает необходимыми для откачки грязной нефти. Однако, вероятно не только это мешает Лукашенко дать отмашку на начало поставок.

В первую очередь, белорусы тем самым продолжают прогибаться перед новым украинским правительством. Президент пытается показать, что некачественный продукт своим новым «друзьям» поставлять не намерен.

Политологи неоднократно говорили о том, что российская дружба Лукашенко уже не устраивает, а потому он присматривает себе других компаньонов в политическом продвижении. Среди самых главных он видит Зеленского, ведь современная Украина обладает хоть и слабым, но влиянием в Европу. С ее помощью белорусский президент намерен добиться для Минска нового восприятия в ЕС и возможно начать разговор относительно интеграции. Скандал, произошедший между ним и Путиным лишь усиливает эти опасения.

Стоит напомнить, что все проблемы с поставками «грязной» нефти начались в апреле, когда в нефтепровод «Дружба» попало несколько миллионов тонн нефтепродуктов, в которых было значительно превышено содержание хлорорганических соединений.