Оптимизм «на нуле»: Россияне вынуждены экономить в предчувствии нового кризиса

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Жители РФ установили печальный экономический антирекорд, скептически оценивая перспективы на ближайшие годы.

Компании The Conference Board и Nielsen оценивают индекс потребительского доверия во всём мире, охватывая практически всё население земного шара. Недавно опубликованные результаты свидетельствуют, что по этому показателю, россияне достигли исторического минимума - за первый квартал текущего года он снизился с 69 до 62 пунктов. А число граждан, которые могут сделать для себя утешительный экономический прогноз на ближайшее время, снизилось по сравнению с концом прошлого года с 30% до 25%.

Также скептически оцениваются потребительские возможности жителей РФ – количество людей, готовых тратить деньги, упало с 21% до 14%. Это не удивительно, учитывая, что доля счастливых обладателей «свободных» денег также существенно сократилась – с 77% до 72%. Тем не менее, очень многие весьма оптимистично рассчитывают на неплохие перспективы на рынке труда – их число выросло до 20%.

При этом, аналитики, чтобы излишне не жонглировать сухими экономическими выкладками, утверждают, что за последние 5 лет пресловутый индекс потребительского доверия катастрофически упал. Из-за чего россияне в основной своей массе вынуждены экономить и пополнять собой клиентуру доступных супермаркетов «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Магнит», предпочитая рациональный подход к покупкам товаров ежедневного спроса.

Существенно сократились расходы на культурное развитие (кино, театры, книги) и так называемые незапланированные спонтанные покупки. 76% россиян считает, что страна пребывает в стадии экономического спада, и в предчувствии нового кризиса, оптимизм многих пребывает «на нуле». Эксперты полагают, что в сложившейся ситуации повинны увеличение НДС и падение доходов жителей России.