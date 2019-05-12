Рублю грозит падение: Из-за эскалации торгового конфликта между США и КНР доллар будет расти

Сегодня, 17:44

Российская валюта только начала укрепляться, но из-за срыва торговых соглашений между Китаем и США будущая неделя станет решающей в судьбе юаней и рубля.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова рассказала о том, что из-за обвинений Дональда Трампа в адрес Китая, которые он озвучил 11 мая, в срыве торговых переговоров, вследствие чего пошлины на китайские товары возросли до 300 миллиардов долларов. Естественно, что это отразилось на валюте.

При этом пострадает не только юань, считает аналитик, но падение также грозит и рублю, ведь из-за эскалации торгового конфликта между США и КНР доллар будет расти и дальше, что отразится на общей ситуации валютного рынка.

До этого специалисты утверждали, что рубль будет укрепляться, но данная ситуация никак этому не способствует, тем более, что теперь все зависит от действий КНР. Возможно, США преследует какие-то свои цели и КНР не желает идти на поводу у мирового лидера. По всей видимости, скупка золота членами БРИКС также свидетельствует об этом, ведь обеспечив золотом свою валюту Россия, Китай и Индия освободятся от «господства доллара» и это позволит им диктовать свои условия игры мировой экономике.