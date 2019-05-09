Не танками, а рублем. Медведев в День Победы рассказал о необходимости обогнать Германию

Сегодня, 19:08

Лишь эта страна стоит на пути к пятой строчке в рейтинге самых сильных экономик мира.

Глава Кабмина Дмитрий Медведев дал обещание вывести Россию на пятое место в глобальном экономическом рейтинге. Пока что страна занимает шестую позицию и теперь ей нужно обогнать Германию по паритету покупательной способности и росту ВВП. Примечательно, что Россия опередила Индонезию по показателям ВВП на 19,1%. Медведев рассказал о необходимости добиться роста экономики, который превысит 3%.

По словам премьера, такие темпы помогут России занять пятое место, на котором сегодня обосновалась ФРГ. Однако глава правительства спрогнозировал, что это достижимо не раньше, чем в 2023 году. В текущем году ВВП должен возрасти на 1,3%, в 2020 году – уже на 2%, в 2021 – на 3,1%, а в 2023 и 2024 году – на 3,3%.

Этот документ утвержден в рамках исполнения майского указа от 2018 года, в котором предписано, что РФ должна войти в топ-5 экономик мира. При этом темпы роста экономики должны опережать среднемировые показатели, а инфляция не должна превышать 4%. Символичным оказалось то, что это заявление глава Кабмина сделал в День Победы. И теперь Москве снова приходится наступать на Берлин, но уже не танками, а рублем.