Продавайте зелень, покупайте деревянные. Падение курса доллара предрекли эксперты

Сегодня, 07:15

Состоявшиеся на днях переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа могут привести к укреплению российской валюты и соответственному падению цены за доллар. Курс американской валюты также может ослабнуть из-за повышения импортных тарифов на товары из Китая.

Президент США Дональд Трамп, освободившийся от пристального внимания журналистов после завершения «дела Мюллера», несколько дней назад совершил телефонный звонок Владимиру Путину. По сообщениям приближённых к аппарату президента, главы стран обсуждали проблемы КНДР и Венесуэлы, а также вопросы ядерного разоружения.

Администрация американского президента предупредила о звонке всего за день до разговора, сразу после снятия с Трампа обвинений о заговоре с Россией на президентских выборах. Эксперты предполагают, что таким образом глава США решил «отпраздновать» завершение скандального дела — пока на Трампе висели обвинения, ни о каком взаимодействии с Путиным тет-а-тет не могло идти и речи.

Президент США написал в Twitter, что видит «огромный потенциал для хороших или отличных отношений с Россией». Благоприятные отзывы слышались и со стороны российского правительства.

Улучшение отношений с США сигнализирует о возможности ослабления санкций и, как следствие, укреплении российской валюты. Для обычных жителей России это будет выглядеть как понижение курса доллара и евро, которые будут стоить не 65 рублей, а например 30.

Хотя курс доллара может упасть даже сильнее — недавно в Белом Доме заявили о планах повысить налоговые пошлины для товаров из Китая. В ответ на это Пекин отказался подписывать планируемые торговые соглашения с США.

Скорее всего, это приведёт к подписанию новых торговых соглашений Китая и России, благо при расчёте двум державам уже не нужно использовать доллары — не так давно мы перешли на торговлю с помощью рублей и юаней.

При скором росте рубля и падении доллара остаётся лишь посоветовать продавать «зелёные» и запасаться «деревянными» - возможно, «Хабаровск» наконец станет дороже «Франклина».