Финансовых притоков больше нет: Негосударственные пенсионные фонды теряют своих клиентов

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Прекращение начислений на накопительные счета может привести к длительному застою всей пенсионной индустрии.

По данным Центробанка России, негосударственные фонды пенсионных выплат теряют своих клиентов. И как следствие происходит снижение уровня по среднему счету клиентов. За прошедший год он снизился практически на 1,2 000 рублей и составил почти 68 000 рублей.

Отсутствие увеличения среднего счета в НПФ начало происходить с 2016 года, так как большинство граждан приняло решение о досрочной смене фонда. Так как финансовых притоков больше нет, поэтому и стали наблюдаться стремительные убытки: за прошлый год из ПФР в частный пришло всего 1,5 миллиона человек.

Значительные потери некоторых крупных частных фондов и невысокая инвестиционная доходность привели к снижению уровня прибыли организации. Размер счета также имеет влияние на форму выплат денежных средств. Если размер накопительной пенсии не превышает 5% от страховой, то выплаты происходят единовременно.

В этом году для получения пожизненных выплат во время выхода на пенсию размер счета должен был равен 178 000 рублей.