В конкурсе на создание канатного маршрута в Москве поборются пять инвесторов

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Пять инвесторов готовы конкурировать в конкурсе на создание нового канатного маршрута в Москве. Новый участок пройдет от станции метро «Сходненская» к «Речному вокзалу» через Химкинское водохранилище. Об этом рассказали в столичном Департаменте по экономической политике и земельно-имущественным отношениям, пишет РИА Новости.

В пресс-релизе ведомства отмечается: «Регистрацию в конкурсе прошли пять инвесторов. Среди них – ООО «Развитие канатных дорог» (Санкт-Петербург), ООО «Старый город» (дочерняя структура немецкого девелопера BPS International, в партнерстве с Doppelmayr – австрийским изготовителем пассажирских и грузовых подвесных сооружений), ООО «Профлогистиксервис» (Москва), ООО «Московские канатные дороги» (компаньон – швейцарская компания Bartholet), ООО «Национальные канатные дороги» (дочернее предприятие компании Poma – французского изготовителя канатных дорог)», – сказал заммэра Москвы по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

Предполагаемая стоимость нового сооружения – 3,16 млрд рублей, срок реализации проекта – 2,5 года. Готовая канатная трасса поступит на баланс Москвы в качестве собственности.