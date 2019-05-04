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В этом уверены эксперты валютного рынка.

Эксперты дали прогноз о судьбе рубля после майских праздников. Они уверены, что майские праздники растопчут российский рубль. С начала 2019 года российская валюта уверенно набрала темпы роста, несмотря на обсуждение в США в начале апреля новых антироссийских санкций. Рубль пошатнулся, но удержался на уверенной позиции и пошел на рост.

Но к концу месяца ситуация может пошатнуться. Все дело в том, что инвесторы валютного рынка уже заложили стоимость рубля, поэтому валюта оказалась в состоянии нивелировать риски. Предполагается, что после майских праздников крупные игроки возьмут перерыв, после чего спекулянты, вероятно, примутся раскачивать рубль, что в результате может спровоцировать снижение российской валюты.

Эксперты валютного рынка успокоили россиян и отметили, что даже если рубль пошатнется после майских праздников, снижение стоимости будет недолгим и уже в июне валюта стабилизируется и продолжит укрепляться. Эксперты предсказали, что в течение полугода рубль может подняться в цене 62,5 единиц за доллар.