У Эстонии остался один слиток золота – и тот в виде экспоната

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Пока золотой запас России составляет 2036,3 тонны, Эстония довольствуется 256 килограммами.

По итогу столетнего юбилея, который состоялся 3 мая, руководитель отдела финансовых рынков Банка Эстонии, Фабио Филипоцци, раскрыл тайны своего золотого запаса. По официальному заявлению ясно, что в центральном банке находится лишь один слиток золота, вес которого составляет 256 килограмм. Однако даже этот слиток не несет никакой помощи для материального блага государства, ведь он используется лишь в качестве музейного экспоната.

В результате репортажа, как пишет ERR, стало известно, что лишь 11 килограмм золота находится в Талине, остальные 245 килограмм находятся под охраной в Нью-Йорке. Как оправдывает себя сама же Эстония, хранить запасы республики в иностранных банках, было принято еще во времена первой независимости в целях безопасности ресурсов.

Напомним, что в то время, когда Эстония довольствуется тем, что имеет, России катастрофически не хватает золота. По данным третьего квартала 2018 года, запасы золота в России увеличились на 92, 2 тонны, что стало рекордным скачком по расчетам специалистов-аналитиков.

По данным на начало 2019 года опубликован ТОП 5 стран с официальными золотыми запасами.

1. Соединенные Штаты Америки (8133,5);

2. Германия (3371);

3. Италия (2451,8);

4. Франция (2436).

5. Российская Федерация (2036,3).

На данный момент Россия стремительно растет в собственных запасах, а также стремится к первому месту по показателям золотого запаса среди всех главенствующих стран мира.

В то время Эстония подтвердила, что не собирается иметь главенствующее положение по материальным запасам, а также доказало, что всё развитие республика пускает не в развитие собственного бюджета, а в реализацию иных проектов внутри самой Эстонии. Быть может республика не переживает, потому что ей есть на кого положиться?