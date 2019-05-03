Спекулянты «нагреют руки»? Бензин в России может подорожать вопреки прогнозам экспертов

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Соглашения правительства с нефтяниками, вероятно, не могут гарантировать россиянам стабильные цены на топливо в майские праздники.

В честь майских праздников эксперты рассказали, чего ожидать россиянам от цен на бензин. Президентом Независимого топливного союза Павлом Баженовым сообщается, что цены на нефтепродукт останутся прежними, так как правительство имеет прочные соглашения с нефтяниками. Вместе с этим, спрос будет наоборот расти. Обычно в мае большое количество россиян улетает за границу, что сокращает потребление бензина. Но в этот раз все будет иначе: из-за дорогостоящих новогодних выходных россияне могут отказаться от заграничных перелетов. Баженов прогнозирует, что спрос на бензин повысится из-за массового передвижения отдыхающих по стране.

Гендиректор «ИнфоТЭК-Терминала» Рустам Танкаев, к примеру, ожидает самый большой спрос на бензин в Крыму и на Кубани, так как именно туда отправляется большое количество отдыхающих. Танкаев соглашается с Баженовым, утверждая, что стоимость бензина при этом останется неизменной.

Однако, возможно ли, что спекулянты «нагреют руки» на такой стабильности бензина, как это уже происходило неоднократно? Есть вероятность, что бензин в России может подорожать вопреки прогнозам экспертов. Тенденция повторяется из года в год. К примеру, в 2017 году ФАС отчиталась о спекуляциях на стоимости бензина. Тогда продавцы топлива «обули» трейдеров, продавая бензин дороже закупочной цены. Таким образом, они пытались компенсировать 50 тыс. тонн бензина, который не поступил в продажу из-за аварии на Московском НПЗ. Несмотря на то, что в запасах у продавцов было 1,7 млн. тонн, спекуляции все равно имели место быть.

В 2018 году правительству удалось стабилизировать розничный рынок бензина благодаря работе с трейдерами. Совместно мим были проработаны меры по недопущения спекуляций на топливной бирже. Однако с каждым годом неприятные для граждан прецеденты со стоимостью бензина возвращаются, поэтому следует быть готовыми к очередному подорожанию в праздничные дни.