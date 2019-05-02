Ын упал к ногам? Предоставленный кредит КНДР демонстрирует превосходство России на политической арене

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Четыре миллиона долларов было пожертвовано на устранение гуманитарной катастрофы в Северной Корее.

25 апреля 2019 года во Владивостоке состоялась историческая встреча президента Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Двухчасовое обсуждение важных вопросов проходило за закрытыми дверями, куда журналистов пускать запретили. Затем встреча приобрела публичный характер, где северокорейский лидер назвал разговор с Путиным «очень содержательным».

Несколько дней спустя после встречи двух лидеров в сети появились данные Управления координации гуманитарных вопросов ООН о предоставлении Пхеньяну материальной гумпомощи. Напомним, что страна оказалась в тяжелой ситуации из-за нехватки продовольствия для населения из-за плохих погодных условий. Сильнейшая жара прошлого года уничтожила практически все посевы, что поставило жителей страны на грань вымирания.

Как стало известно из предоставленной статистики, общая сумма пожертвований КНДР составила 7 миллионов долларов. Из них 54% (4 млн) приходится на Российскую Федерацию. В список также вошли: Швеция (1,57 миллиона), Швейцария (1 миллион), Канада (569 909 долларов), Франция (140 924 долларов) и Ирландия (133 766 долларов). Трудно не заметить, что денежная помощь стран Европы не превышает сумму в полтора миллиона.

Предоставленные данные приводят к мысли, что Ын, которого боится чуть ли весь мир из-за ядерного оружия, едва ли не упал к ногам Владимира Владимировича ради спасения своего народа. Но какой бы ни была ситуация на самом деле, предоставленный кредит КНДР демонстрирует превосходство России на политической арене.

Несмотря на мировые санкции, страна поднимается, налаживая новые взаимовыгодные отношения, которые в будущем принесут положительные результаты.