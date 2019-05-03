Владимир Ефимов сообщил об аукционах для поставщиков онкопрепаратов

Сегодня, 14:05

Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что в электронных торгах на поставку препаратов для лечения онкологических заболеваний примут участие более 400 поставщиков и производителей.

«Общая начальная стоимость контрактов по опубликованным электронным аукционам составляет около 2,3 миллиарда рублей», – сказал Владимир Ефимов. Всего будет проведено девять аукционов по закупкам препаратов для онко-больных, общая сумма закупок в этом году превысит 8 миллиардов рублей. Как сообщает Информационный центр Правительства Москвы, благодаря торгам будут централизованно приобретены инновационные онкопрепараты как для лечения, так и для реабилитационных процедур после химиотерапии. Условия торгов предусматривают новые стандарты лечения онкологии. В торгах могут принять участие поставщики со всей страны, для удобства в Единой информационной системе создан дополнительный коммуникационный канал.







