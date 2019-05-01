С топлива на воду: Убытки Аэрофлота выросли почти на 17 млрд рублей

Сегодня, 11:07

В то время как общая прибыль компании выросла на 21,1% - парадокс.

Российский авиаперевозчик опубликовал финансовую отчетность за первый квартал 2019 года. Если верить статистическим данным, чистый убыток компании составил почти 17 млрд рублей.

Аэрофлот связывает увеличение трат, в первую очередь, с подорожанием авиатоплива, которое выросло в цене на 10,4%. И если цена на керосин для самолетов будет продолжать расти, руководству компании придется серьезно задуматься о возможности перехода с топлива на воду. Аэрофлот объяснил увеличение убытков за текущий период традиционной «сезонностью». Также в компании отметили, что приобрели в этом году 21 новый самолет, что не может не радовать.

Однако компании удалось покрыть существующие расходы и даже выйти в прибыль в 114 млрд благодаря увеличению количества рейсов и расширению сети маршрутов, чем не парадокс?

По оценкам экспертов, правильная политика руководства компании способна удержать авиаперевозчика на плаву и даже получить приличную прибыль в конце года.