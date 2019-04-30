Бедных все меньше: В России уменьшилось количество физлиц, не способных платить по кредитам

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За последний квартал текущего года число банкротов уменьшилось на 18%.

Бюро «Эквифакс», специализирующееся на исследовании кредитных историй, обнародовало информацию, что за первый квартал текущего года количество физических лиц, объявивших себя банкротами, сократилось до 337,7 тыс. человек. Для примера, в тот же период 2018 года этот показатель достигал отметки в 410 тыс.

Стоить напомнить, что в России признание несостоятельности должника процедура платная. Потенциальным банкротам придется выложить от 30 до 40 тыс. рублей, чтобы подтвердить свой статус. По неофициальным данным, это сумма достигает 200 тыс. Возможно, именно поэтому лицам, находящимся на дне долговой ямы, не по карману официальное оформление.

По мнению экспертов, благодаря закону о банкротстве многим гражданам удается выбраться из кредитных передряг благодаря реструктуризации существующих долгов, ведь признание себя неплатежеспособным налаживает «черный» отпечаток на кредитную историю. Многие банки в дальнейшем не хотят связываться с бывшими должниками, поэтому рассчитывать на получение ипотеки или другого, пусть даже мелкого кредита, уж точно не стоит.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что бедных в стране становится все меньше. Число банкротов уменьшается, а количество «правильных» клиентов растет. Связанно это с работой закона или со снижением банковских ставок по кредиту для населения, предстоит выяснить аналитикам.