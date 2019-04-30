«Ударят по самым бедным»: В Госдуме назвали «чудовищным» предложение обложить посылки из-за рубежа единым сбором

Сегодня, 13:55

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Курдюмов раскритиковал инициативу ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о замене действующие пошлины на зарубежные посылки единым сбором в 15%.

Сегодня российский сегмент сети взбудоражила новость о возможном установлении единого сбора для посылок из-за рубежа. Как сообщил «Комерсантъ» со ссылкой на собственные источники, ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила правительству заменить действующие пошлины на зарубежные посылки единым сбором в 15%. Причём в материале «Ъ» говорится, что первоначально ритейлеры хотели установить 20-процентную пошлину, однако позже отказались от этой идеи.

В АКИТ считают, что подобные меры позволят уравнять условия для работы иностранных и отечественных торговых площадок. Ритейлеры уверены, что сейчас зарубежные онлайн-магазины имеют преимущество – с них не взимают НДС и таможенную пошлину, они не тратятся на сертификацию товара.

Россияне в целом крайне негативно отнеслись к инициативе АКИТ, считая её неразумной. В стороне не остались и политики. К примеру, в Госдуме предложение обложить посылки из-за рубежа единым сбором уже назвали «чудовищным». Депутат от фракции ЛДПР Александр Курдюмов считает, что подобные предложения вредны из-за того, что затрагивают малообеспеченные слои населения, которые не могут себе позволить делать покупки у российских ритейлеров. «Додумались и до этого. Все эти сборы ударяют в первую очередь по самым бедным. Чудовищно», - прокомментировал он инициативу на своей странице в Facebook.

В комментариях мнение депутата Госдумы разделили и посетовали, что сегодня госаппарат власти даже не может защитить зарубежные покупки граждан, многие из которых при пересечении границы попросту пропадают. «Они обкладывают сборами, а я с начала года не получил 10 посылок с датами отправки январь-февраль. Пересекают границу РФ и пропадают. 10 из 10. Т.е. я за это ещё и заплатить должен?!», - возмущается один из подписчиков Курдюмова.