Чистят карму: Чиновники повысят пенсии ветеранов ко Дню Победы

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В канун великого праздника Пенсионный фонд реабилитируется перед пожилыми россиянами рядом изменений касательно выплат.

В Госдуме, вероятно, чистят карму после скандального закона о повышении пенсионного возраста. Чтобы хоть как-то обелить себя, чиновники повысят пенсии ветеранов ко Дню Победы. Уже с 1 мая в законную силу вступает решение, предусматривающее повышение пенсионных выплат на 15-20% (около 9,5 тыс. рублей).

На такую относительно щедрую надбавку могут рассчитывать ветераны, которые служили в рядах действующей армии (сюда также относятся и силовые структуры), участники партизанских и подпольных отрядов, разведки, владельцы медалей «За оборону Ленинграда», а также те, кто стал инвалидом в несовершеннолетнем возрасте из-за событий ВОВ.

Повышение произошло благодаря тому, что в Пенсионном фонде пересмотрели методы расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны. Стоит отметить, что чиновники оперативно подошли к осуществлению задумки, ведь ветераны не относятся к тем гражданам, которых можно «кормить завтраками». Инициатива была подана в марте, в апреле Госдума дала добро на законопроект, а уже в мае стоит ожидать повышенные пенсии. Выделить на это доброе дело планируется 1 млрд рублей.

Хорошие новости в канун Дня Победы ждут не только ветеранов, но и безработных пенсионеров. Пенсионный фонд обещает пересчитать социальные доплаты к страховым пенсиям. Ожидается, что доходы пенсионеров поднимут до прожиточного минимума, и только потом проиндексируют. Более того, пожилым россиянам не придется мучиться в очередях и копаться в документах: ПФР все сделает автоматически.

Повышение пенсионного возраста сильно ударило по нынешним и будущим пенсионерам. Теперь мужчины в РФ прекращают работу в 65 лет, а женщины – в 60. Несмотря на то, что изменения будут поэтапными, перед людьми сразу же встали такие проблемы как трудоустройство в пожилом возрасте с целью «дотянуть» до пенсии, а также снижение доходов населения.