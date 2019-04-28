«Мы это сделаем»: «Сила Сибири» увеличит поставки газа в Китай - Путин

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Президент рассказал, что китайские партнеры попросили увеличить объемы поставляемого в страну голубого топлива.

Вчера на проходящем в Пекине форуме «Один пояс - один путь» президент России анонсировал увеличение поставок газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китайскую Народную Республику.

По словам Владимира Путина, потребность в российском газе у Китая постоянно растет, что ведет за собой необходимость увеличивать объемы поставляемого топлива. Он рассказал, что Россия технически способна справиться с увеличением мощностей, и «Мы это сделаем», - заявил лидер российского государства.

Путин выразил уверенность в том, что РФ способна нарастить поставки природного газа до 100 миллионов тонн в кратчайшие сроки.

Тесное сотрудничество России и Китая, по мнению аналитиков, помогает укрепить экономику обоих государств, и мешает доминантному укреплению американских позиций на мировой арене.