Украинские «отказнички»: Путин не исключает возможности выплаты пенсий жителям Донбасса

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Лидер РФ не считает «зазорным» получение гражданами Донбасса и украинской и российской пенсии.

На конференции в Пекине Владимир Путин ответил на некоторые вопросы журналистов. Одним из самых волнующих было то, что же будет дальше после принятия указа об упрощенном получении российского гражданства жителями Донбасса. Президент РФ поделился своими прогнозами и рассказал, что большой нагрузки на бюджет в конечном итоге не будет, ведь на данный указ необходимо потратить 100 миллиардов рублей, но политик подчеркнул, что это на протяжении всего времени.

При этом Владимир Владимирович считает, что ничего зазорного в том, чтобы жители Донбасса получали пенсии не только в Украине, но и в России, нет. Он считает, что пожилые россияне, особенно пережившие Великую Отечественную войну, не будут против такого шага, ведь у жителей ЛДНР «снаряды в огородах», а это уже гораздо сложнее, чем просто маленькие пенсии. Плюс ко всему, Путин подчеркнул, что в Украине соцвыплаты гораздо меньше и потому стоит помочь «бедствующим». Владимир Владимирович не исключает возможности выплаты пенсий жителям Донбасса, ведь украинские «отказнички» стали не таким уж и редким явлением.

Однако стоит отметить, что многие российские пенсионеры недовольны своими пенсиями и перспектива помощи еще и иностранным гражданам, когда уже принята пенсионная реформа из-за недостатка средств в Пенсионном фонде, рисуется совсем не радужная. Действительно, можно помочь другим людям, когда они нуждаются в этом, но и когда свои собственные граждане не бедствуют.