Азиатская парламентская ассамблея (АПА) приветствовала доклад TKEY о цифровизации экономики

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На Азиатской парламентской ассамблее (АПА) прозвучал доклад компании TKEY о значении цифровизации экономики для государства и общества.



Крупный межпарламентский форум состоялся в России 18-21 апреля с участием депутатов Госдумы РФ и представителей парламентов 42 стран Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. В регламенте конференции доклад Максима Якимова, гендиректора TKEY, был единственным среди обсуждения вопросов по устойчивому развитию государств и ликвидации бедности, проблем создания единого азиатского энергетического рынка, а также подготовки резолюций и принятия деклараций.



Это свидетельствует о том, что использование цифровых технологий сегодня имеет определяющее значение для развития новых финансовых инструментов и секторов экономики. Участники форума выслушали от главы TKEY подробное изложение преимуществ цифровой экономики на базе блокчейн-технологии. Максим Якимов познакомил делегатов конференции с платформой для проведения платежей Tkeycoin, которая открывает колоссальные возможности для оперативной и минимальной по затратам реализации комплекса мер, направленных на улучшение качества жизни граждан стран-участниц АПА. Использование платформы позволит сократить бедность и коррупцию, сделать страны привлекательными для инвестиций, хозяйственные и финансовые отношения на рынке – защищенными и прозрачными, экономику стран – конкурентоспособной.



В ходе форума состоялось несколько встреч руководителей группы IT-компаний TKEY с представителями стран АПА. Возможность внедрения системы блокчейн на государственном уровне вызвала у них серьезную заинтересованность. Некоторые делегаты поддержали идею TKEY о необходимости начать подготовку к реализации пилотных проектов в ближайшее время.



Источник: https://iz.ru/872446/2019-04-26/tkey-predstavila-svoi-resheniia-tkeycoin-parlamentariiam-iz-42-stran