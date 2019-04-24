Синдром Рогозина? Россияне посмеялись над планами Мантурова перевести «Аэрофлот» на российские самолеты

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Накануне авиакомпании разрешили купить сто «отечественных» «Боингов».

На днях министр промышленности и торговли Денис Мантуров оптимистично заявил, что в 2030 году компания «Аэрофлот» наполнится транспортом российского производства более, чем на 50%, однако россияне только посмеялись над этой инициативой. Они даже окрестили это заверение Мантурова синдромом Рогозина. Ведь вице-премьер еще в 2015 году обещал избавить Россию от необходимости пользоваться импортными агрегатами. В 2018 году внедрить в российскую оборонку 571 образец, а в 2025-м – 826 образцов.

Теперь подобная жажда импортозамещения обуяла и Мантурова. И его инициатива выглядела бы благородно, если бы накануне авторитетные российские СМИ не сообщили о том, что для «Аэрофлота» одобрена закупка самолетов Boeing и Airbus в количестве сто экземпляров. Складывается впечатление, что Мантуров и сам не верит, что сможет наводнить страну отечественными самолетами, ведь закупка стольких авиамашин свидетельствует о том, что импорт в России надолго и избавление от него дело даже не ближайших десятилетий. Средняя продолжительность службы Boeing в России – 18 лет и шесть месяцев. То есть, заменят его на российский аналог не раньше, чем в 2037 году.

Впрочем, американская техника может и сплоховать, тогда у российских летательных аппаратов появится шанс взмыть в небо раньше. Если для нужд компании закупают сто иностранных аппаратов, при общей потребности в 150 машин, то к 2030 году в лучшем случае будет «импортозамещена» лишь третья часть авиапарка. Сведя воедино эти цифры, россияне посмеялись над планами Мантурова перевести «Аэрофлот» на российские самолеты. Однако, может чиновник знает то, о чем обыватели не догадываются, и все еще возможно.