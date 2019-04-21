«Деньги отмыли и в карман положили?»: В Ростове разваливаются остановки за 35 миллионов рублей

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Жизни горожан находятся в опасности из-за некачественно установленных конструкций.

В каждом городе жители пытаются облагородить и улучшить место, в котором они живут. Где-то аллеи делают, где-то спортивные и детский площадки новые строят. А вот в Ростове-на-Дону решили поменять остановки, сделать их более комфортными для ожидания транспорта.

Взяв пример с европейских стран, администрация города решила установить 100 стеклянных остановок стоимостью 35 000 каждая, которые должны прослужить целых 10 лет. Вот только о качественной установке никто не позаботился.

Неравнодушный житель казачьей столицы выложил на всеобщее обозрение фотографии, показывающие плачевное состояние конструкций: практически на каждой имеются глубокие трещины, местами стекло держится лишь на имеющейся внутри пленке, отсутствуют прокладки под гайками. Так же молодой человек предполагает, что задние стекла опускаются под собственным весом, давят на винты, от чего образуются мелкие трещины. Об этом свидетельствуют винты, которые находятся под неправильным углом.

По словам автора, углы стекл сбиты практически на каждом павильоне, что свидетельствует о некачественной и неосторожной транспортировке. Вот и получается, что остановки за 35 миллионов рублей просто разваливаются.

Горожане выразили весьма негодующие эмоции: «Деньги отмыли и в карман положили?», «Пример тотальной деградации городской среды».

Ростовчане надеются, что администрация вместе с прокуратурой города обратят внимание на образовавшуюся проблему, и по-настоящему качественные остановки появятся на улицах города.