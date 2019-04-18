Страсти по зарплатам: Росстат не смог скрыть катастрофу с ростом доходов населения

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Квартальный отчет организации «спалил», насколько плохо обстоят дела на самом деле.

Оказалось, что на сегодняшний день в Росстате происходят настоящие страсти по зарплатам. Какое-то время назад организация на законных основаниях отказалась от ежемесячных публикаций отчетности. Однако, по всей видимости, Росстат не учел, что квартальный отчет публиковать все-таки придется. Именно поэтому ведомство не смогло скрыть катастрофу с ростом доходов населения, которая действительно имеет место на сегодняшний день.

По итогам I квартала 2019 года оказалось, что реальные располагаемые доходы населения снизились на 2,3%, если сравнивать аналогичные показатели за 2018-й. Причем, что особо печально, не помог беспощадности этой статистики даже факт того, что рост реальных зарплат составил за этот период 0,4%.

Эксперты убеждены в том, что на данный момент в дело следует вступить Минэкономразвития, которым следует пересмотреть свой прогноз о реальных располагаемых доходах. Все дело в том, что в их версии статистики, они должны были вырасти на 1% в этом году, и 1,5% - в следующем. со знаком плюс, однако на деле все оказалось совершенно по-другому.

Скептики уже сейчас говорят о том, что предвкушают, как в канун Нового года министр Орешкин «сделает удивлённые глаза и не ответит ничего вразумительно», когда журналисты якобы зададут ему вопрос, как же произошла такая плачевная ситуация с зарплатами. Хочется верить, что Росстат в следующий раз отчитается более положительно о сложившейся обстановке с зарплатами в стране.