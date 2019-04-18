Останутся только «драные песо»: Венесуэла может войти в рублевую зону

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Вчера США ввели новые санкции против Венесуэлы, призванные устрашить Россию. Однако, пока пессимисты переживают, что в стране, с уходом доллара, останутся только «драные песо», некоторые в серьез рассматривают возможность присоединения Каракаса к рублевому пространству.

Вчера, 17 апреля, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о введении новых санкций против Центробанка Венесуэлы. Он сказал, что они являются предупреждением «всем внешним участникам, включая Россию», имея в виду предоставление военного потенциала для поддержки режима Мадуро.

Болтон также упомянул два самолёта из России, прибывшие в Венесуэлу в конце марта. На борту находилось 35 тонн груза и около 100 военных. По словам советника, США считает такие действия «угрозой международному миру и безопасности в регионе».

Болтон уточнил, что новые санкции ограничат Центробанку Венесуэлы доступ к долларам США. Это может серьёзно подорвать экономику страны, практически целиком завязанную на экспорте нефти в Америку и импорте оттуда всех практически остальных товаров.

Невозможность использовать для торговых операций доллары отрубает для Венесуэлы доступ и к другим иностранным партнёрам, ведь вечнозелёная бумага — единственная валюта, с помощью которой в мировой практике проводится торговля между государствами.

Даже их следующие после США партнёры, Китай и Индия, вряд ли станут торговать с Венесуэлой при помощи песо — слишком не стабильна сейчас эта валюта. У страны останется лишь один шанс сохраниться на плаву в бассейне мировой экономики — перейти на рубли при проведении внешних расчётов.

Индия уже расплачивалась с Россией рублями в ноябре прошлого года, так что система там уже отлажена. А российский договор с Китаем о расчёте при поставках нефти в национальных валютах вообще переводит рубль в разряд международных.

Использование Венесуэлой рублей для внешней торговли сильно укрепит нашу валюту на мировой арене и может позволить начать настоящую «рублёвую экспансию». Пожалуй, это один из тех немногих случаев, когда санкции США действительно на пользу России.