Когда прорвёт гнойник: Новая «Великая депрессия» ударит по США, но пощадит Россию – эксперты

Сегодня, 18:02

Цена на нефть на уровне 50 долларов за баррель станет спасительной для РФ.

Регулярные сообщения о неминуемом мировом финансовом кризисе зачастую перемежаются противоречивыми прогнозами как зарубежных, так и отечественных экспертов. Обывателю трудно разобраться в тонкостях и хитросплетениях мира экономики и финансов, поэтому факт кризиса становится очевиден, когда он ударяет по благосостоянию простого человека. Тем не менее, его надвигающиеся признаки можно рассмотреть, лишь изредка прислушиваясь к сводкам с финансовых «полей».

Например, глава Госдепартамента США раскритиковал инвестиционную «интервенцию» России и Китая, как они назвали помощь, переживающей экономические трудности, Венесуэле. Причины такого заявления понятны: уже сейчас многие аналитики говорят о выгодности российских инвестиций, которые дёшевы и приносят большую прибыль. Если ситуация в мире не разрядится, то политический фактор может усугубить состояние мировой экономики и стать катализатором новой «Великой депрессии».

Непомерно раздутый биржевыми спекулянтами «пузырь» рискует лопнуть в любой момент, если несоответствие реального и финансового секторов достигнет критической точки.

Когда прорвёт «гнойник» и мир погрузится в пучину очередного кризиса, вполне реально повторение событий 2008 года. Западные эксперты прогнозируют, что пресловутая рецессия наступит не раньше 2020-2021 годов. В США, которые и являются виновниками прошлых и возможных будущих кризисов, заявляют, что готовы к этому. Дошло до того, что в качестве одной из предупредительных мер, американцы воздержались от повышения процентной ставки, что было немыслимо ранее.

Экономист Антон Покатович уверяет, что более слабые в экономическом отношении страны ощутят близкое дыхание рецессии за полгода до её реального наступления. Когда это ударит по США, вполне вероятны сдерживающие факторы, которые припасли на этот случай американцы. Большое беспокойство испытывает Евросоюз, завязанный в один узел с экономикой заокеанских партнёров.

Тем не менее, многие аналитики считают, что кризис пощадит Россию, извлекшей достаточно уроков из 2008 и, особенно, 2014 годов. Пятилетка санкций заставила экономику РФ существенно перестроиться, уменьшив зависимость от внешних факторов. Понятное беспокойство вызывает неизбежное падение цены на нефть в период спада. Но, как полагает аналитики Искандер Луцко, стоимость сырья на уровне 50 долларов за баррель, позволит России выйти из кризиса с минимальными потерями.