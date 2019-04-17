19 млн нищих – в смысле неэффективно?: Медведев в упор не видит проблем с экономикой России

Сегодня, 16:12

Премьер-министра совершенно не смущают цифры, показывающие реальное положение дел.

Сегодня состоялось крайне значимое для российской политики ежегодное событие. Дмитрий Медведев отчитался перед Госдумой о работе правительства и, как оказалось, многие вещи его устраивают, несмотря на крайне низкую поддержку у общественности. Однако, больше всего вызывают интерес слова Медведева об экономике. По мнению премьер-министра, нынешнюю модель он считает эффективной и, как кажется, в упор не видит назревших проблем.

Причем, что особо интересно, Дмитрий Анатольевич в своем отчете сам говорил о том, что в стране имеется более чем 19 миллионов нищих граждан, живущих за чертой бедности. По его словам, они, скорее, «выживают». Уже после этих слов премьер-министр выступил с заявлением о том, что не считает нынешнюю экономическую модель «неэффективной». Напротив, она, по словам премьер-министра, помогает развиваться в условиях санкций.

Складывается вполне резонный вопрос. Когда Дмитрий Анатольевич ознакомился с отчетностью о таком высоком уровне людей за чертой бедности, неужели у него действительно возник вопрос «в смысле неэффективно» в отношении экономической модели, используемой сейчас. Сам Медведев говорит о том, что модель выстраивалась на протяжении 20 лет, однако принять то, что в этой модели что-то может работать не так глава Кабмина, вероятно, принять не готов. Такой высокий срок давности должен намекать на то, что, возможно, экономическая модель нуждается в перезапуске, учитывая негативные результаты, показываемые ей.