Олег Сирота: «Будем делать Истру сырной столицей России!»

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Об этом пишет в своем аккаунте Олег Сирота, рассказывая о результатах встречи с главой городского округа Андреем Вихаревым. Фермер сообщает, что в Подмосковье проблемный для агропромышлеников «земельный вопрос» научились решать конструктивно: «Это политика губернатора Андрея Воробьева, такой подход существует и на уровне Минсельхоза области, и на уровне муниципалитетов», - пишет Сирота. Власти решают земельные проблемы, и при этом говорят фермерам: вводите скотоместа, стройте фермы, сыроварни, переработку и реально инвестируйте. В данный в активной стадии развития и получения земли находятся сразу несколько фермерских и сырных стартапов, отмечает Сирота, сообщая о результатах встречи с главой городского округа Андреем Вихаревым. Председатель Союза сыроваров России подчеркивает, что именно в Подмосковье из соседних областей стремятся фермеры, видя меры поддержки сельхозпроизводителей. С помощью небольших хозяйств, пишет Олег Сирота, можно освоить небольшие земельные угодья, которых в Подмосковье достаточно. «Будем делать Истру сырной столицей России!», - говорит сыровар.







