«Крысиный кредит»: Почту России обвинили в «сливе» личных данных Почта Банку для набора «клиентуры»

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Братские организации хотят засудить по инициативе жертвы предполагаемой фальсификации.

В соцсетях появилось обращение молодого человека, назвавшего себя жертвой незаконной передачи личных данных от «Почты России» ее «побратиму» - «Почта Банку». Для чего это может делаться? Пользователь уверен, что его персональную информацию, а именно, скан паспорта, идентификационного кода и другие документы использовали для открытия личного счета в банке и кредитной карты, которую он якобы должен использовать.

Также мужчина утверждает, что на «его» заявлении в «Почта Банк» указан чужой номер телефона и поддельная подпись, издалека напоминающая оригинал. Мужчина призвал пострадавших обратиться к нему и составить коллективный иск на братские организации, так как подобного рода фальсификации незаконны и должны быть пресечены судебным путем.

Также, согласно источнику, в Сарапуле, Череповце и Калининграде на клиентов оформляются десятки кредитов. Такая информация не то чтобы портит имидж компаний, она может стать причиной судебного разбирательства из-за предполагаемого мошенничества.

Вероятный «крысиный кредит», конечно же, еще необходимо доказать, но дело не просто в том, что «Почту России» обвинили в «сливе» личных данных «Почта Банку» для набора «клиентуры», то есть, своеобразных «мертвых душ», но и в том, что если это и происходит, то на региональном уровне, и заниматься этим могут не столько руководства компаний, сколько обычные сотрудники. Для чего? На этот вопрос пока предстоит найти ответ, но пока вина компаний целиком не доказана, о решении подобной проблемы говорить не приходится.