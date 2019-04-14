Третья бедa России: «Убыточность» Газпрома при высокой цене на газ спускает бюджетные деньги «в трубу» - мнение

Сегодня, 19:00

Кто виноват: бездарное руководство или же не выгодная геополитическая ситуация? Цифры говорят сами за себя - в 2008 году Газпром стоил 350 млрд долларов, а сейчас он стоит всего 60 млрд.

«Газпром» является крупнейшей российской энергетической компанией, 50% акций которой принадлежит государству. Любая инициатива по построению газовых труб или же потоков принадлежит не только руководству холдинга, но и ориентируется на государственные нужды. Своеобразным девизом «Газпрома» является лозунг «Мечты сбываются!». Но так ли реальны эти мечты на деле?

Согласно статистическим данным, из года в год компания получает хорошую прибыль от продаж. Для сравнения можно рассмотреть отчеты за 2017 и 2018 годы, как ближайшие. Так, в 2017 году выручка от продаж составила 4, 64 триллиона рублей, а в 2018 выросла до 5,9 триллионов. Общая выручка от продаж, учитывая акцизы, НДС и таможенные пошлины, выросла на 24% и достигла 3,97 трлн рублей.

Продажа газа в Европу и другие страны принесла «Газпрому» чистую выручку в размере 2,140 трлн рублей, что на 593,2 миллиарда больше, чем в прошлом году. Звучит все это хорошо, но отчеты аналитиков «Сбербанка» из-за которых многие из них поплатились работой, а Грефу пришлось извиняться перед «Газпромом» свидетельствует об обратном. Не потому, что приведены неверные цифры в отчетах или же нас пытаются обмануть. Нет, все дело в проектах, которые затевает в основном государство, имеющее половину акций холдинга.

Так существует мнение и данные о том, что «Сила Сибири» стоил государству 60 миллиардов долларов, но по итогу он принес лишь убыток в размере 11 миллиардов долларов. Следующий «Северный Поток-2» снова убыток в размере 6$ млрд. А знаменитый «Турецкий Поток», пролегающий по дну Черного моря прямо в Турцию принес убытки в 13 миллиардов долларов. Данные вложения смогут окупиться лишь через 20 лет, это согласно самым радужным представлениям. Статистика говорит о том, что у самого «Газпрома» значительно упала капитализация и теперь он «стоит» не 350 миллиардов долларов, как в 2008 году, а всего 60 миллиардов, что почти в семь раз меньше.

Таким образом, не только «дураки и дороги» являются проблемами России, но есть и третья беда «убыточность» Газпрома при высокой цене на газ спускает бюджетные деньги «в трубу» не потому, что сам по себе проект неуспешный а потому, что геополитическая ситуация вынуждает идти на не столь выгодные, но зато «престижные» проекты.