Следствие провала: Продажа «своего» мяса зарубеж - панацея для экономики

Сегодня, 21:09

Неграмотный подход к сельскому хозяйству в 90-х годах привёл к повальному краху в сфере животноводства, что значительно подорвало экономику.

Однако сегодня есть шанс восстановить экономику с помощью старого и проверенного способа - стимуляция сельского хозяйства. Ведь исходя из ежегодных данных можно сделать вывод, что продажа «своего» мяса зарубеж - панацея для экономики.

Так, из открытых данных известно, что Россия за прошлый год экспортировала 24,3 млн тонн пшеницы. При средней цене $200 за тонну, вышло $2,4 млрд, и это только показатели пшеницы. Несмотря на снижение импорта мясной продукции в Россию - экономика это не ощущает. За последние три года наметилась тенденция роста собственного производства мяса, которое предназначено для внутреннего рынка РФ.

Несмотря на большие показатели экспорта зерна заграницу, а также роста производства мяса для российских потребителей - пользователи сети отмечают: «Страна стала экспортировать пшеницу, когда убили животноводство, и ее стало девать некуда. Экспорт пшеницы это не достижение, это следствие провала в животноводстве», - пишут пользователи сети. Но эту ситуацию можно поправить в сжатые сроки.

Если правительство сможет стимулировать продажу мяса российского производства, то это невероятно повлияет на экономику. Дело в том, что в России себестоимость производства мяса одна из самых низких. Это говорит о том, что есть возможность вливания денег в экономику страны посредством продажи «своего» мяса, при этом не испытывать недостатка на внутреннем рынке, поскольку обеспечение собственной страны мясом в приоритете.

С ежегодными показателями урожайности зерновых в России, можно выйти на первенство не только его экспорта. Объёмов зерна хватит произвести такое же количество говядины как у лидера его продажи США. А также вполне возможно его превосходство, поскольку отечественная экология и география позволяет бить такие рекорды.

Ежегодные объёмы поставок говядины из США всему миру составляют 12 млн тонн. Это составляет весомую статью дохода в бюджет. Такую прибавку в бюджет может иметь и Россия. Вполне вероятно, что этих денег могло хватить на валютные интервенции для поддержания постоянного курса валют как это было до 2014 года.