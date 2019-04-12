«Глава» висит на волоске: Матвиенко пообещала Министру труда неприятности за дезинформацию

Сегодня, 15:06

Председатель Совета Федерации Матвиенко была удивлена заявлением министра труда о показателях роста зарплат в России, которые сразу показались ей неправдоподобными. Его данные очень отличались от реальных показателей.

Очередной «глава» висит на волоске между успешной карьерой и статусом безработного из-за противоречивых заявлений. Так, министр труда Максим Топилин накануне рассказал в Госдуме о том, что зарплаты россиян за прошедший год увеличились на 6,8%. Такие показатели не могли не остаться без внимания. Валентина Ивановна Матвиенко заметила неладное практически сразу.

Председатель верхней палаты тут же сделала замечание. Также Матвиенко пообещала министру труда неприятности за дезинформацию в виде постоянного внимания общественности и Совета Федерации, добавив, что «лёгкой жизни не будет» у министра. Такие противоречивые заявления приводят к недоверию власти со стороны граждан. Ведь Росстат до недавнего времени ежемесячно публиковал показатели реальных доходов граждан. И эти данные говорили о том, что на протяжении прошедших пяти лет, доходы граждан сокращаются. Прошедший год, по данным Росстата, был зафиксирован с падением на 0,2%.

Во власти сейчас наблюдается особенно напряжённый период. Число арестов чиновников только за этот год уже приближается к десяти. Поэтому, такие игры слов вполне могут закончиться не совсем благополучно для дальнейшей карьеры законодателей. Поскольку в стране наметилась тенденция очищения от коррупционеров и взяточников, а также тех, кто не выполняет свои служебные обязанности надлежащим образом, к своим служебным обязанностям, вероятно, стоит подходить более ответственно.