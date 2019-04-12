Космос подождет: Рогозин планирует развивать экономику, а не ракеты

Сегодня, 13:48

Пока другие страны осваивают небесное пространство, Роскосмос готов отдавать колоссальные суммы на новый банк.

Сегодня, 12 апреля в честь Дня космонавтики от Роскосмоса могли появиться вести об успехах в освоении космоса. Сейчас Россия как никогда нуждается в прорыве в данной области, так как США и Китай уже во всю «наступают на пятки». Но космос, видимо, подождет: глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин планирует развивать экономику, а не ракеты - сегодня стало известно о создании «Роскосмосбанка».

Новая финансовая структура будет создана не совсем с нуля. «Роскосмосбанк» - это детище Роскосмоса, «выращенное» из некогда существовавшего «Фондсервисбанка». Он также занимался обслуживанием Роскосмоса и оборонно-промышленного комплекса в 90-х. После процедуры санации «Фондсервисбанк» превратился в «Роскосмосбанк», акционером и инвестором которого теперь является Роскосмос. Сложно представить, сколько средств поглотит этот «новый» банк и действительно ли он так необходим сегодня космической отрасли России.

Сообщается, что банк возьмет на себя задачу следить за «контрактно-договорной работой предприятий ракетно-космической отрасли». Другие подробности держатся в тайне. Тут возникает вопрос: при таких колоссальных тратах на экономическую составляющую деятельности Роскосмоса, останутся ли средства для работы этих самых предприятий, за которыми будет следить банк?

Но есть другая сторона медали. Возможно, появление банка как контролирующего органа связано с выявленными хищениями в подведомственных предприятиях Роскосмоса. Как ранее сообщалось, Роскосмос и Ростех потеряли в общей сложности 1,6 млрд. рублей. Источники, близкие к «Роскосмосбанку» утверждают, что он станет инструментом наведения порядка в финансах, предназначенных для разработок Роскосмоса.

Новость о хищениях в Роскосмосе некоторые россияне восприняли очень остро, с недоверием относясь к высшим чинам корпорации, в первую очередь к Рогозину. Теперь после создания «специального» банка за результатами деятельности Роскосмоса будут следить намного пристальнее.