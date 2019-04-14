В Новосибирске состоялся форум по актуальным проблемам и перспективам рынка пива

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Форум «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива» прошел 10 апреля в Новосибирске.



Мероприятие состоялось в рамках деловой программы выставки «HoReCa Siberia. Пиво Сибири-2019». Генеральным партнером форума, организованного при поддержке Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, выступила пивоваренная компания «Балтика».



Одним из важнейших итогов форума стало подписание участниками пивного рынка Меморандума об ответственном ведении бизнеса в сфере оборота пива. В документе прописана четкая позиция участников рынка пива в сфере социальной и экологической ответственности, установлены принципы взаимосвязи с коллегами, партнерами и потребителями, стандарты взаимодействия с органами госвласти при отстаивании позиции отрасли, отражено представление как о традициях ведения связанного с производством и оборотом пива бизнеса, так и о пивоваренной продукции, а также продекларированы обязательность высокой финансовой дисциплины и стремление повышать для потребителей уровень сервиса.



Как заявил председатель Новосибирского областного отделения ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» Сергей Соколов, организация намерена информировать об инициативе всех представителей сибирской пивной отрасли. Он также выразил уверенность, что примеру участников новосибирского форума последуют все остальные участники пивного рынка и добровольно возьмут на себя обязательства, прописанные в Меморандуме.



На форуме также принято решение о направлении выдвинутых на мероприятии предложений предпринимателей в профильные министерства федеральных и региональных органов исполнительной власти, законодательные структуры и контролирующие органы.