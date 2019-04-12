Россия недополучила от белорусских производителей молочной продукции на 60 млн рублей

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Пострадавшие российские производители обратились в Постоянный Комитет Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. В частности, руководство АО «Дмитровский молочный завод», отмечает, что предприятие произвело выплаты в 2018 году, как и ряд других компаний России, сообщает Общая газета.

Однако продукции от одного из самых крупных молочных госпредприятий Белоруссии - Оршанского молочного комбината, - так и не поступило. Речь идет о 180 тоннах сливочного масла на сумму более 60 млн. рублей. В письме руководство предприятия просит помочь в решении проблемы, так как переговоры с представителями государственных органов власти Беларуси ни к чему не привели. «Оршанский молочный комбинат» решением Облисполкома Витебской области Республики Беларусь был ликвидирован, из него было выделено ПУП «Оршанский горлачик» и передано частной компании ОАО «Савушкин продукт». Руководство «Дмитровского молочного завода» полагает, что многократная смена форм собственности в течение трех месяцев – это попытка избежать исполнения финансовых обязательств.







