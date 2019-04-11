Вместо нормальной пенсии: Россиян ожидает тройная плата за автономный интернет

Сегодня, 16:20

Колоссальная сумма, которую планируют потратить на Рунет, может вырасти в несколько раз по примеру Китая.

Сегодня в России произошел, без преувеличений, исторический день. Госдума во втором чтении утвердила закон об автономном интернете и уже озвучила предварительные цифры. Пока что чиновники ожидают трат в размере 30 миллиардов и запуска с ноября текущего года, но, пожалуй, определенного внимания в данной теме заслуживают именно цифры.

Естественно, даже 30 миллиардов рублей кажутся колоссальной суммой, однако ограничится все ли только на ней? Все дело в том, что вместо нормальной пенсии, дорог и прочих прелестей, входящих в задачу государства, ожидает, скорее всего, тройная плата за автономный интернет. Даже если нынешние тарифы у провайдеров казались высокими, то в будущем все будет, наверное, еще дороже, а причин тому, увы, немало.

В первую очередь, речь идет о запуске в космос собственных спутников, что даже человеку, совершенно не знакомому с темой, дает понять – речь об очень больших деньгах. Помимо этого, не стоит забывать о размерах России и 146 миллионах населения. Клиентская база национального интернета будет постоянно расширяться, а это говорит о дополнительных тратах практически на постоянной основе. Примерно так ситуация и обстояла в Китае, где неоднократно достраивали новые дата-центры, которые обслуживали растущие запросы населения. Эксперты уже сейчас говорят, что при отключении от глобальной сети интернет российский бизнес и экономика потеряют, по меньшей мере, 20 миллиардов рублей в первые сутки. Потому говорить, что все это смогут покрыть «какие-то» 30 миллиардов, вероятно, не совсем корректно.

Теперь, возвращаясь к теме тройной платы за интернет, становится само по себе понятно, что подобное повышение цены выглядит с позиции государства вполне логично, учитывая те суммы, которые еще придется потратить.