Путин смог?: Деньги из офшорных зон начали возвращаться в Россию

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Российский бизнес отказывается от счетов в иностранных банках, возвращая деньги из офшорных зон обратно в Россию.

Проблема возвращения капитала в Россию стоит перед правительством уже давно, но все попытки её решения ранее оказывались безуспешны. Однако в последнее время наблюдается положительная тенденция в вопросе возвращения денег из офшоров.

Как отмечает Анна Воронкова, руководящая Группой по оказанию услуг в области международного налогообложения КПМГ, российские бизнесмены действительно начали выводить свои средства из офшоров. Такая тенденция наблюдается, например, на Кипре, где за 2018 год, по данным Центробанка, иностранные вкладчики, не относящиеся к гражданам стран еврозоны, забрали из банков порядка €1,4 млрд. При этом преимущественную часть вкладчиков представляли именно богатые россияне.

С наступлением 2019 года эта цифра продолжает стремительно увеличиваться. Только в течение первых двух месяцев были выведены ещё €139 млн. По словам гендиректора Ассоциации кипрских банков, к октябрю 2018 года депозиты россиян сократились на 37%.

Причинами тому могли послужить: усложнение процедуры открытие счетов, блокировка счетов россиян и отказ в открытии новых. Таким образом, оказывая серьёзное давление на граждан России, банки этого солнечного острова способствуют тому, что капитал медленно, но верно начинает возвращаться на родину. Кроме того, этому же способствуют и вполне обоснованные опасения российских компаний попасть под каток репрессий в виде вторичных санкций от Евросоюза.

Всё это, вероятно, вынуждает капитал буквально «спасаться бегством» на родину. Стоит отметить, что подобная тенденция складывается впервые в новейшей истории России, систематически страдавшей от оттока капитала с момента развала СССР. Забавно, что для преодоления этого негативного тренда руководству страны и лично президенту Путину потребовалась помощь Запада, санкциями заставившего российский капитал бежать из Европы и офшорных зон.

В случае сохранения этой тенденции, возвращение значительной части капитала «домой» может стать толчком к росту национальной экономики. Впрочем, вероятность такого развития событий, по расчётам экспертов, крайне мала.