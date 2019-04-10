Наталья Сергунина сообщила, что предприниматели Москвы получили 25 тысяч бесплатных консультаций

Сегодня, 09:05

На официальном сайте мэра Москвы опубликована информация о работе Центров услуг для бизнеса. Напомним, они работают в столице не первый год, и оказывают консультативные и образовательные услуги предпринимателям столицы. В прошлом году возможностями повысить свои знания в бизнес-сфере воспользовались более 101 тысячи представителей малого и среднего бизнеса.

Как рассказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, в этом году с января в ЦУБы обратились уже 25 тысяч человек. «Чаще всего предприниматели интересовались имущественной и финансовой поддержкой со стороны города, открытием стартапов, бесплатными программами обучения», - отметила Наталья Сергунина. Также сотрудники Центров организуют бесплатные семинары, курсы повышения предпринимательской грамотности, форумы и дискуссионные площадки. Помимо личных консультаций, можно получить информацию по телефону и при онлайн-обращении на официальном сайте ЦУБ. В столице 15 ЦУБ действуют во всех округах.







