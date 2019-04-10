Наталья Сергунина сообщила, что углубить свои знания в IT-сфере предприниматели Москвы смогут бесплатно

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Повышенный интерес к цифровому менеджменту в среде предпринимателей отмечается в последнее время в столице, об этом сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, 18 апреля в столичном «Цифровом деловом пространстве» состоится форум «Цифровая эволюция бизнеса».

Более 20 экспертов и представителей крупных ИТ-компаний поделятся знаниями на мастер-классах, будут организованы дискуссионные площадки по темам продвижение компании в интернете, выход на международный рынок, цифровая инфраструктура. Наталья Сергунина рассказала, что бесплатные форумы, тренинги консультации – это важная часть городской системы поддержки малого и среднего бизнеса. В прошлом году возможностью повысить бизнес-квалификацию воспользовались более 100 тысяч человек. Для бесплатного участия в форуме нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия.







